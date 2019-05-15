Ядов не нашли: названа окончательная причина смерти Доренко

Специалисты опровергли версию об отравлении журналиста

Проведенная по требованию дочерей Сергея Доренко экспертиза показала, что ничего подозрительного в его крови не было. Никаких веществ, которыми он мог бы быть отравлен, не найдено.

"Наличия следов отравляющих веществ в крови и тканях Доренко установить не удалось", - рассказал "Интерфаксу" знакомый с ходом расследования источник.

Исследование тела умершего жерналиста закончилось 15 мая. Таким образом, единственной причиной смерти является озвученная ранее. Как заявил тот же источник, "медики не изменили своей позиции: причина смерти – разрыв аневризмы аорты".

Наследницы Доренко устроили скандал на следующий день после его смерти. На Троекуровском кладбище, столкнувшись с женой отца Ксения и Екатерина узнали, что она задумала кремировать его тело. Девушки заподозрили, что дело нечисто, и решили помешать этому.

Они потребовали провести дополнительную экспертизу, так как посчитали, что отца могли отравить Из-за их заявления прощание с журналистом, которое должно было состояться 12 мая, было отменено. Оно пройдет 17 мая.

Главный редактор радиостанции "Говорит Москва" внезапно умер 9 мая. Сергею Доренко было 59 лет.

Когда журналист ехал на мотоцикле, ему неожиданно стало плохо, и он упал. Медики больше часа старались спасти Доренко, но безуспешно – он умер, не приходя в сознание.

Предварительной причиной была названа сердечная недостаточность. Затем врачи провели вскрытие тела и установили, что журналист скончался от скопления жидкости, которое не давало сердцу нормально работать.