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Раскрыты подробности смерти Доренко

Сергей Доренко. Фото: www.globallookpress.com
Точную причину назвали после вскрытия

Главный редактор радиостанции "Говорит Москва" скончался 9 мая. Сергею Доренко было 59 лет.

Журналист ехал на мотоцикле, когда ему внезапно стало плохо и он упал. Больше часа медики боролись за его жизнь, но спасти Доренко не удалось. Он умер не приходя в сознание. Предварительной причиной накануне была названа сердечная недостаточность. Позже врачи провели вскрытие тела.

Как стало известно, журналист скончался от гемотампонады – скопления жидкости, которое не давало сердцу нормально работать. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники. Аутопсию провели в морге при Троекуровском кладбище.

Между тем радиостанция "Говорит Москва", ссылаясь на официальное заключение судмедэкспертов, передает, что журналист умер от разрыва аорты.

 "Аневризма грудной части аорты разорванная",

говорится в сообщении.

В Сети появились кадры, где врачи "скорой" пытаются реанимировать Доренко.

Журналиста похоронят на Троекуровском кладбище. Дата и время прощания пока не названы.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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