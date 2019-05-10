Раскрыты подробности смерти Доренко

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Главный редактор радиостанции "Говорит Москва" скончался 9 мая. Сергею Доренко было 59 лет.
Журналист ехал на мотоцикле, когда ему внезапно стало плохо и он упал. Больше часа медики боролись за его жизнь, но спасти Доренко не удалось. Он умер не приходя в сознание. Предварительной причиной накануне была названа сердечная недостаточность. Позже врачи провели вскрытие тела.
Как стало известно, журналист скончался от гемотампонады – скопления жидкости, которое не давало сердцу нормально работать. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники. Аутопсию провели в морге при Троекуровском кладбище.
Между тем радиостанция "Говорит Москва", ссылаясь на официальное заключение судмедэкспертов, передает, что журналист умер от разрыва аорты.
"Аневризма грудной части аорты разорванная",
– говорится в сообщении.
В Сети появились кадры, где врачи "скорой" пытаются реанимировать Доренко.
Журналиста похоронят на Троекуровском кладбище. Дата и время прощания пока не названы.
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