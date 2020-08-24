Фотограф жалеет, что не заключил с певицей брачный договор

Слухи о разводе Дмитрия Исхакова и Полины Гагариной ходили уже давно. Теперь же знаменитости официально подтвердили свое расставание. У каждого из них жизнь идет своим чередом. Но пока певица отдыхает на море с дочкой, ее бывший показал, где он живет и на чем спит. Условия шокировали поклонников.

Фотограф опубликовал снимок в "Инстаграм", на котором он лежит на железной кровати с тонким матрасом. Рядом стоит маленький старый телевизор, а на стене висит ковер, который скрывает облупившуюся краску.

"Надо было заключать брачный контракт", – пошутил Дмитрий под кадром.

Экс-супруга оценила его чувство юмора. Полина Гагарина поставила лайк к публикации, но комментарий оставлять не стала.

Поклонники решили поддержать шутку. "Когда съехал от Полины", "Жизнь без Полины – она такая. Извините, вырвалось!", "Так вот куда тебя Полина выселила", "Это камера СИЗО?", "Это всё, что осталось после развода", "Так это прямо хоромы достались Исхакову: ковер плюшевый на стене!", – написали в комментариях (орфография и пунктуация сохранены).

Часть пользователей соцсети обрадовал и тот факт, что артистка продолжает лайкать отца своей дочери. "Поля лайкает, выходит, не всё так печально!" – предположили такие.

Недавно Дмитрий Исхаков рассказал об особенностях работы с Полиной Гагариной.