"Непростая": Исхаков рассказал об особенностях работы с Гагариной

"Непростая": Исхаков рассказал об особенностях работы с Гагариной
Дмитрий Исхаков и Полина Гагарина. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Во время съемок фотографу приходилось прикладывать усилия

Пока Полина Гагарина отдыхает на море вместе со своей дочкой Мией, ее экс-возлюбленный решил дать интервью и рассказать о том, как ему работалось с известной певицей. 

Фотограф поделился подробностями с фотосессий во время "Вечернего шоу с Аллой Довлатовой" на "Русском радио". По словам Исхакова, работать с Гагариной непросто. "Непростая клиентка" – именно такими словами мужчина охарактеризовал некогда любимую им женщину. 

Свою жену фотограф не всегда мог снять с первого раза, поэтому Дмитрий всегда старался и прикладывал усилия, чтобы в итоге получить хорошие снимки. По его словам, это связано самовосприятием Гагариной. 

"Как героиня себя принимает, так все и будет", – подытожил Исхаков. 

Мужчина отметил, что у Полины есть и другие любимые фотографы, поэтому он не может похвастаться тем, что делал для нее самые лучшие фотографии. 

Напомним, что недавно звездная пара объявила о своем решении развестись. В СМИ сразу же стали обсуждать причины расставания. По мнению поклонников, Гагарина ушла от мужа из-за другого мужчины. А на днях самого Исхакова заметили в компании молодой мамы и маленького ребенка. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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