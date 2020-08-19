Во время съемок фотографу приходилось прикладывать усилия

Пока Полина Гагарина отдыхает на море вместе со своей дочкой Мией, ее экс-возлюбленный решил дать интервью и рассказать о том, как ему работалось с известной певицей.

Фотограф поделился подробностями с фотосессий во время "Вечернего шоу с Аллой Довлатовой" на "Русском радио". По словам Исхакова, работать с Гагариной непросто. "Непростая клиентка" – именно такими словами мужчина охарактеризовал некогда любимую им женщину.

Свою жену фотограф не всегда мог снять с первого раза, поэтому Дмитрий всегда старался и прикладывал усилия, чтобы в итоге получить хорошие снимки. По его словам, это связано самовосприятием Гагариной.

"Как героиня себя принимает, так все и будет", – подытожил Исхаков.

Мужчина отметил, что у Полины есть и другие любимые фотографы, поэтому он не может похвастаться тем, что делал для нее самые лучшие фотографии.

Напомним, что недавно звездная пара объявила о своем решении развестись. В СМИ сразу же стали обсуждать причины расставания. По мнению поклонников, Гагарина ушла от мужа из-за другого мужчины. А на днях самого Исхакова заметили в компании молодой мамы и маленького ребенка.