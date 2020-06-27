Избранником звезды может быть продюсер, с которым она создала несколько треков

В СМИ просочились слухи о том, что Полина Гагарина закрутила роман с саунд-продюсером ChinKong, с которым она когда-то работала. Якобы именно это стало причиной расставания с фотографом Дмитрием Исхаковым.

Как сообщает телеграм-канал "Только никому", его авторам прислали свежую фотографию звезды. Гагарина в кружевном платье белого цвета "попалась" вместе с мужчиной на веранде кафе. По слухам, артистка решила порвать с Исхаковым из-за музыканта, который и был запечатлен вместе со звездой. А совсем недавно Полину увидели рядом с таинственным незнакомцем у торгового центра. Мужчина, по словам очевидцев, мило общался с артисткой, а потом обнял ее за талию. Эту информацию распространили и СМИ, например, Teleprogramma.pro.

Отмечается, что вместе с певицей продюсер успел создать несколько песен, в том числе и "Небо в глазах". Впрочем, Гагарина еще не сделала никакого официального объявления о своих отношениях.

Однако Исхаков уже высказывался по поводу разрыва со своей супругой: мужчина отмечал, что уже давно не живет вместе с бывшей избранницей, однако они вместе продолжают заботиться о детях. За время своего брака они успели родить дочку Мию.