Балерина улетела на отдых в Турцию

Фотографии Анастасии Волочковой в купальниках всегда вызывают бурную реакцию в социальных сетях. Пользователи обсуждают длинные ноги и откровенные наряды балерины. В этот раз блондинка выставила фото с отдыха в Турции.

Для похода на пляж она выбрала откровенный купальник ярко-розового цвета на тоненьких завязках и обувь в тон с крупными камнями. Танцовщица кокетливо держит завязку на купальных трусах, и создается впечатление, что на вот-вот развяжет их.

Она уже загорела и поделилась подробностями своего отдыха.

"В замечательном месте я отдыхаю. Здесь великолепный сервис, замечательные люди, красивая природа, чистое море и пляж, много развлечений для детей, прекрасные доброжелательные и воспитанные гости, со многими из которых мы подружились", – поделилась впечатлениями артистка.

АОна также пожелала подписчикам счастья и любви. Комментарии на своей странице в "Инстаграм" балерина уже давно закрыла, потому что, возможно, устала от негативных комментариев и постоянной критики в свой адрес.

Напомним, что недавно Анастасия Волочкова устроила скандал в суде и отказалась платить штраф за нарушение карантина.