Причина смерти не указывается

Почетный кинематографист РФ, режиссер Александр Киселев скончался в 76-летнем возрасте. Он работал в Санкт-Петербургской студии документальных фильмов на протяжении десятилетий.

Киселев начал свою карьеру в Ленстудии документального кино еще в 1979 году. В его послужном списке имеется сотня выпусков киножурналов и более сорока документальных кинокартин. Проработал в кино и на телевидении, снимая работы в странах Европы. Киселев успел подготовить целые поколения специалистов в этой области.

Режиссера не стало вечером 20 августа. Информация о его уходе из жизни появилась на сайте Союза кинематографистов России лишь четыре дня спустя.

Причина смерти не указывается. Дата церемонии прощания с кинодеятелем будет объявлена позже. В Союзе выразили искренние соболезнования семье и друзьям Киселева.

"Утро.ру" сообщало ранее, что актер Борис Христофоров, получивший известность благодаря роли в фильме "Три толстяка", скончался на 90-м году жизни.