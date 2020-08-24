Молодой человек заявил, что родился на свет после недолгого романа матери с артистом

Бари Алибасов отреагировал на заявление некого Дениса Гатилова, который заявил, что является внебрачным сыном звездного продюсера. Молодой человек прошел генетическую экспертизу, чтобы доказать факт своего родства со знаменитостью.

Гатилов считает, что его мама имела в прошлом краткосрочный роман с продюсером группы "На-На". А результатом их отношений стало его рождение.

Денис заявил, что в свидетельстве о его рождении отец не указан – на этом месте прочерк. А мама рассказывала, что Алибасов – его возможный папа.

"Хочу сказать, что не претендую на его наследство, хоть живу скромно. Просто важен сам факт нашего родства", – заявил Гатилов, выступая на передаче "Прямой эфир" с Андреем Малаховым.

Сам Алибасов весьма сдержанно отреагировал на появление возможного сына и заявил, что в этой жизни его ничем не удивить. А по итогам ДНК-теста выяснилось, что родство между ними отсутствует.

Денис, правда, расстроился, потеряв такого звездного папу, а сам Бари выдохнул: сейчас ему хватает других проблем. Не так давно он заявил, что собирается подать на развод с Федосеевой-Шукшиной, с которой разделил супружеское счастье два года назад после многолетней дружбы.

Кстати, актриса делилась переживаниями из-за предстоящего развода. Сначала Федосеева-Шукшина даже не могла поверить, что Алибасов сделал это по собственному желанию – ей казалось, что супругу кто-то пригрозил.

А сын продюсера группы "На-На" Бари-младший уверен: одна из наследниц актрисы могла стать виновницей болезни отца.