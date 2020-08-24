В фартуке и пионерском галстуке: Федункив устроила ролевые игры

В фартуке и пионерском галстуке: Федункив устроила ролевые игры
Кадр из фильма "Время собирать" (2014)
Звезда сериала "Реальные пацаны" примерила форму пятиклассницы

Марина Федункив решила вспомнить школьные годы и надела форму ученицы пятого класса. Артистка снялась на видео со своим коллегой Александром Реввой, который также был одет в костюм советского школьника. Звезды весело шли за руку и обнимали друг друга.

В опубликованном в "Инстаграм" ролике участница Comedy Woman и юморист изобразили школьников 1 сентября после пандемии коронавируса. Федункив и Ревва предстали в пионерских галстуках, спускаясь по лестнице на фоне белоснежных колонн и памятника.

Актриса из сериала "Реальные пацаны" снялась в образе советской школьницы – в темном платье с кружевным белым фартуком и гольфами. На голове звезды красовались два белоснежных банта.

"Школа жизни",

– коротко подписала юмористический ролик Федунив, который тут же принялись комментировать ее подписчики. Видео Инстаграм-пользователям показалось забавным и всего за час после публикации его посмотрели больше 285 тыс. человек.

"Обожаю вас", "Огонь", "Красавчики", "Маринка как всегда пушка", "Неожиданный, но крутой состав дуэта!" – написали актрисе.

Ранее Марина Федункив и Ольга Бузова едва не подрались прямо на сцене. В перепалку звезд пришлось вмешаться Филиппу Киркорову.

Карина СИРАЗОВА

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