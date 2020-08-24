Максакову обвинили в краже после заявления о родстве со Сталиным

Максакову обвинили в краже после заявления о родстве со Сталиным
Мария Максакова. Фото:Anatoly Lomohov/Russian Look /www.globallookpress.com
Оперная певица могла выдать генетический материал внучки "вождя" за свой

Мария Максакова, вероятно, является внучкой Иосифа Сталина. Такое предположение сделала артистка после слухов о романе своей бабушки с советским лидером. Чтобы узнать правду, звезда решилась на ДНК-тест, однако ее тут же заподозрили в обмане. Правнук "вождя народов" Селим Бенсаад заявил, что оперная дива могла подменить генетический материал.

Бенсаад согласился на экспертизу, чтобы узнать, является ли Максакова его родственницей. При этом правнук Сталина подозревает, что певица украла материал у внучки "вождя" Крис Эванс, которая живет в США. Свое недоверие он объяснил тем, что тест Максакова делала как раз в Соединенных Штатах, причем процесс на камеру не сняла.

Оперная певица пояснила, что ее единственная цель – узнать правду, поэтому она не видит смысла в обмане. В эфире программы "Пусть говорят" звезда добавила, что ни деньги, ни громкая фамилия ее не интересует.

Ранее Мария Максакова поделилась деталями семейной трагедии. Артистка рассказала, как ее сын узнал о смерти отца – супруга певицы.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

Выплата пенсий и новые прибавки: что изменится в жизни россиян в сентябре

Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены

Грозят штрафом: вернувшимися из Турции россиянами заинтересовались полицейские

Стражи порядка бдительно следят за исполнением закона

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей