Лидер Незалежной появился на улице в сопровождении телохранителей

Украинский артист Андрей Данилко, известный по образу певицы Верки Сердючки, опубликовал в своем "Инстаграм" подборку фотографий, которые были сделаны накануне в центре Киева. На снимках можно увидеть, как навстречу ему идет действующий лидер Незалежной Владимир Зеленский в сопровождении своей охраны.

На опубликованных фотографиях видно, что глава государства рад встрече с Сердючкой. А подойдя друг к другу, давние знакомые вместо рукопожатий обменялись "братскими кулаками".

"Володимире Олександровичу", – подписал пост Данилко.

К слову, поклонники пришли в восторг от такого теплого и неформального поведения президента страны.

"Какое доброе и светлое фото", "Вот классное фото, мне очень нравится ваш президент", "За мир во всем мире", "Вера,так держать!!!", "Как круто и трогательно", "Такие классные", "А ведь могло быть в точности наоборот", – пишут подписчики (орфография и пунктуация сохранены – прим. Ред.).

Стоит отметить, что народный артист Украины до сих пор пользуется популярностью, совмещая свой эстрадный образ с телешоу. Часто Данилко выступает и в России.

"Утро.ру" писало ранее, что Андрей Данилко пожаловался на плохое физическое и психическое самочувствие. Артист не стал раскрывать свой диагноз, однако намекнул, что серьезно следит за здоровьем.



