Андрей Данилко пожаловался на плохое физическое и психическое самочувствие

Артист, известный широкой публике под псевдонимом Верка Сердючка, страдает от загадочной болезни. Андрей Данилко не стал раскрывать свой диагноз, однако намекнул, что серьезно следит за здоровьем.

"Я занят своим лечением...стал очень мало есть. Я поправился...не от еды... Это другая проблема, я сейчас ее пытаюсь решить", – признался Данилко в интервью Youtube-шоу "Люкс ФМ". Артист добавил, что его болезнь излечима, и сейчас врачи пытаются ему помочь.

"Надеюсь к лету быть вообще – Джастином Бибером", – пошутил Андрей. Кроме того, искрометную Верку Сердючку мучают тяжелые депрессии. Однажды он даже расплакался в эфире музыкальной программы, изумив зрителей и остальных членов жюри.

Артист признается, что ему не с кем поделиться личными переживания, однако он не собирается заводить семью. Он добавил, что ему не хочется вступать в брак, потому что у него не было перед глазами образа семьи, семейной жизни.

"Сейчас мне комфортно одному... Наверное, мне не дано", – разоткровенничался Данилко. Однако он не стал скрывать, что влюблен, причем безответно.