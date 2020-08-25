Отец популярной телеведущей ушел из жизни

Оксана Пушкина переживает серьезную утрату. Накануне не стало ее отца Виктора Пушкина. Заслуженный тренер РФ скончался на 81-м году жизни после многолетней борьбы с опасной болезнью.

Ведущая популярной программы "Женский взгляд" рассказала в соцсети о том, что 24 августа ее известный родитель умер от рака. Мужчина боролся с онкологией семь лет.

Пушкина написала, как тяжело переживает потерю родного человека. Она разместила на странице в "Инстаграм" трогательное послание.

"Вчера я впервые услышала от него слово, которое он никогда не произносил! "Папа, ты почему так тихо говоришь? Тебе больно?" "Больно", – поделилась личным телеведущая.

В публикации знаменитость отметила, что за время своей карьеры Виктор Пушкин подготовил многих мастеров бега. Тренер до последнего дня трудился. Его уход стал настоящим ударом для близких, передает издание "Вечерняя Москва".

"Навсегда в моем сердце", – завершила прощальное послание звезда экрана.



Ранее "Утро.ру" рассказывало, как самой Оксане Пушкиной удалось справиться с серьезной болезнью. Весной телеведущая переболела коронавирусом.

