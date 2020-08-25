В семье Лысенкова появилась девочка

В Сети появилась информация о том, что дочка известного шоумена стала мамой. Наследница Алексея Лысенкова родила девочку еще в начале августа. Однако журналистам удалось узнать об этом только сейчас, поскольку ведущий "Сам себе режиссер" не любит афишировать свою личную жизнь и оберегает близких от пристального внимания СМИ.

Удивительно, что девочка родилась в один день со своим братом Тимофеем. В интернете уже пошутили, что дедушке будет легче запомнить и не запутаться в днях рождения внуков.

Внучка Лысенкова появилась на свет здоровой и крепкой. Вес малышки был 3 кг 150 г, а рост составил 51 сантиметр, уточняет журнал "Звездач".

К слову, у ведущего есть двое детей от первых двух браков. Анастасию ему подарила первая жена, а сына Николая – вторая. Как пишет StarHit, Алексей Николаевич старается сохранять хорошие отношения с обеими семьями и всячески их поддерживать.

Недавно стало известно, что телепередача "Сам себе режиссер", которая так полюбилась многим зрителям, больше не появится в эфире.