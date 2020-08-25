Актер может вскоре стать отцом

Сын Любови Полищук прослыл в звездной тусовке настоящим ловеласом. О его романах ходило немало слухов. В последнее время 48-летний Алексей Макаров решил скрывать подробности своей личной жизни. Однако накануне не выдержал и выложил в Сеть фотографию с тайной возлюбленной.

Снимком наследник легендарной актрисы только приоткрыл завесу тайны. На фото не попало лицо девушки, а лишь засветились стройные ножки. Актер прижимается губами к оголенным частям тела возлюбленной.

"Я долго терпел, но далее терпеть не намеревался, всему есть пределы, хотел выступить и все сказать, наконец, всем, но мне опять затыкают рот", – разоткровенничался в подписи к посту сын Полищук.

Кто стал избранницей актера, пока остается тайной. При этом наблюдательные фанаты обратили внимание, что девушка прижимает руку к животу, и предположили, что она может быть в интересном положении.

А вот недавно сын Любови Полищук шокировал публику снимком без одежды. Тогда Алексей Макаров заявлял, что не помнит, как оказался на улице обнаженным.