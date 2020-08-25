Жизнь музыканта унесла автокатастрофа

Андрей Разин почтил память участника популярного музыкального коллектива "Ласковый май". Юрий Гуров погиб в ДТП восемь лет назад.

Продюсер вспомнил, каким хорошим человеком был его подопечный. И признался, что с Юрием его связывала не только работа – они были настоящими друзьями.

"Неутихающая боль. Сегодня исполнилось ровно 8 лет с того дня, как погиб первый солист группы "Ласковый май" Юра Гуров. Несмолкаемая боль у всех ребят, у его родственников", – написал Разин.

До прихода в "Ласковый май" Юрий Гуров играл в инструментальных ансамблях у себя на малой родине. Он был земляком Разина – оба родились в Ставрополе.

Судьба артиста резко изменился, когда на него обратил внимание Андрей Разин – Юрию Гурову тогда было всего 17 лет. В легендарной группе он занял позицию клавишника. Участником "Ласкового мая" стал и его 13-летний брат.

В начале 1990-х группа распалась. После этого Юрий решил завязать с музыкой. Он вернулся в Ставрополь, женился и занялся бизнесом. Трагическое ДТП произошло в 2012 году. Автомобиль, которым управлял приятель Гурова, попал под грузовик. Оба мужчины погибли. Музыканту был 41 год.

Ранее стали известны печальные подробности состояния участника первого состава группы "Ласковый май" Александра Прико. Артист болен раком, и с каждым днем ему становится все хуже.