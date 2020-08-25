"Не узнать": Домогаров сильно изменился после скандала

"Не узнать": Домогаров сильно изменился после скандала
Александр Домогаров. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ходят слухи, что у актера возникли проблемы со здоровьем

Постепенно начинают снимать ограничения, которые были введены из-за пандемии коронавируса. Театры начали свою работу, и актеры вовсю готовятся к осеннему сезону. Подключился и Александр Домогаров. При этом очевидцы уверяют, что он очень изменился за период самоизоляции. 

Звезда отечественного кинематографа сильно похудел и сразу стал выглядеть моложе. "Не узнать", – написали поклонники.

Актер рад, что в театре возобновились репетиции. Он рассказал, что подготовка к новому сезону в самом разгаре, уточняет издание  "7дней". 

К слову, несколько месяцев назад Домогарова критиковали за то, что он набрал лишний вес. Поклонники считали, что располневший актер стал выглядеть хуже и это влияет на то, как его воспринимают зрители. 

Кто-то даже предполагал, что артист поправился из-за проблем со здоровьем, однако сам Домогаров эти слухи не комментировал. Вместо этого он, скорее всего, занимался спортом и следил за питанием, чтобы избавиться от лишних килограммов. 

Недавно Александр Домогаров взбесился из-за травли Михаила Ефремова и заявил, что у него нет желания выходить на сцену. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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