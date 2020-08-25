Ходят слухи, что у актера возникли проблемы со здоровьем

Постепенно начинают снимать ограничения, которые были введены из-за пандемии коронавируса. Театры начали свою работу, и актеры вовсю готовятся к осеннему сезону. Подключился и Александр Домогаров. При этом очевидцы уверяют, что он очень изменился за период самоизоляции.

Звезда отечественного кинематографа сильно похудел и сразу стал выглядеть моложе. "Не узнать", – написали поклонники.

Актер рад, что в театре возобновились репетиции. Он рассказал, что подготовка к новому сезону в самом разгаре, уточняет издание "7дней".

К слову, несколько месяцев назад Домогарова критиковали за то, что он набрал лишний вес. Поклонники считали, что располневший актер стал выглядеть хуже и это влияет на то, как его воспринимают зрители.

Кто-то даже предполагал, что артист поправился из-за проблем со здоровьем, однако сам Домогаров эти слухи не комментировал. Вместо этого он, скорее всего, занимался спортом и следил за питанием, чтобы избавиться от лишних килограммов.

Недавно Александр Домогаров взбесился из-за травли Михаила Ефремова и заявил, что у него нет желания выходить на сцену.