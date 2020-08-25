Избранник старше девушки на десять лет

Вчера дочка Алены Яковлевой вышла замуж за актера и музыканта Ивана Замотаева. Выездную регистрацию организовали в Подмосковье. Молодые решили не устраивать шумную свадьбу, поэтому на мероприятии присутствовали только самые близкие.

Мария Козакова надела нежное белое платье с открытыми плечами, а ее супруг был в темном классическом костюме. Для девушки это первый брак, а вот ее избранник женится уже в третий раз. Однако это не смущает ни его избранницу, ни ее звездную маму.

Алена Яковлева считает, что ее дочь сделала правильный выбор, передает StarHit.

"Они не ругаются, не ссорятся. Для меня самое главное, что дочери комфортно", – рассказала актриса.

Они познакомились два года назад на кинофестивале. Мария рассказала, что Иван стал единственным человеком, с которым она по-настоящему захотела создать семью.

Лето – это сезон свадеб. Многие знаменитости решили создать семьи именно в это время года. Недавно стало известно, что экс-солист "Миража" женился на молодой модели.