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Не стало артиста Владимира Никонова. Он скончался на 83-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Большого театра.
Почти 20 лет певец был солистом, а после перешел на роль педагога-репетитора.
"Благородство сценического облика и уверенная техника стали залогом его успешной артистической жизни в Большом театре. Не меньших успехов добился он и на педагогическом поприще, открыв в себе это призвание не только задолго до конца карьеры танцовщика, но и находясь на самом пике этой карьеры", – указывается в сообщении.
Владимир Никонов родился в 1937 году. Позже он окончил Московское хореографическое училище. С 1957 года был солистом Большого театра. Как вспоминают коллеги, даже после прекращения выступлений Никонов указывал, что его главной мечтой является "никогда не расставаться с коллективом Большого".
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