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Иван Ургант уже много лет ведет передачу "Вечерний Ургант" на Первом канале. Однако, как оказалось, известный шоумен часто допускает ошибки в речи. Учительница русского языка Татьяна Гартман раскритиковала его за неграмотность и разобрала основные ошибки.
Видео преподавательница разместила на своем ютуб-канале "Училка VS ТВ". Одна из самых распространенных ошибок – это неправильные ударения. В своей речи ведущий вечернего шоу часто неправильно произносит слова. Например, он говорит "бАловался", а не "баловАлся", "новорОжденный" вместо "новорождЕнный", передает URA.RU.
"Иван продолжает регулярно ошибаться", – подытожила учительница и решила посвятить артисту целый выпуск своего шоу.
Однако не все так плохо. Например, раньше шоумен произносил слово "мусоропровод" с неправильным ударением, а теперь исправился, чем очень порадовал Татьяну Гартман.
Иногда телеведущий коверкает слова и произносит их неверно. Например, он говорит "прецеНдент", а не "прецедент".
Недавно поклонников напугало состояние Ивана Урганта, который решил поправить здоровье в клинике на берегу Финского залива.
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