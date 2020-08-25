Учительница раскритиковала телеведущего за речевые ошибки

Иван Ургант уже много лет ведет передачу "Вечерний Ургант" на Первом канале. Однако, как оказалось, известный шоумен часто допускает ошибки в речи. Учительница русского языка Татьяна Гартман раскритиковала его за неграмотность и разобрала основные ошибки.

Видео преподавательница разместила на своем ютуб-канале "Училка VS ТВ". Одна из самых распространенных ошибок – это неправильные ударения. В своей речи ведущий вечернего шоу часто неправильно произносит слова. Например, он говорит "бАловался", а не "баловАлся", "новорОжденный" вместо "новорождЕнный", передает URA.RU.

"Иван продолжает регулярно ошибаться", – подытожила учительница и решила посвятить артисту целый выпуск своего шоу.

Однако не все так плохо. Например, раньше шоумен произносил слово "мусоропровод" с неправильным ударением, а теперь исправился, чем очень порадовал Татьяну Гартман.

Иногда телеведущий коверкает слова и произносит их неверно. Например, он говорит "прецеНдент", а не "прецедент".

Недавно поклонников напугало состояние Ивана Урганта, который решил поправить здоровье в клинике на берегу Финского залива.