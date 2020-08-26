Внучка Ротару раскрыла подробности своего романа и высказалась о замужестве

Внучка Ротару раскрыла подробности своего романа и высказалась о замужестве
София Ротару. Фото: Gennadii Usoev/Russian Look/www.globallookpress.com
София Евдокименко дала интервью женскому журналу Clutch

Внучка легендарной певицы Софии Ротару приоткрыла завесу своей личной жизни. В беседе с журналистом интернет-издания Clutch София Евдокименко рассказала, что ее сердце уже занято.

На данный момент София Евдокименко живет в Нью-Йорке. Девушка призналась, что ее жизнь не была бы такой насыщенной без отношений с нынешним молодым человеком. Однако имя суженого внучка Ротару решила оставить в тайне, передает журнал Clutch.

По словам Евдокименко, молодой человек всячески поддерживает любые ее начинания. Он вдохновляет ее на все новые и новые подвиги. София добавила, что и она со своей стороны старается осчастливить возлюбленного.

На вопрос журналиста о подходящем для замужества возрасте София ответила, что дело вовсе не в цифрах. Девушка объяснила, что сначала необходимо построить карьеру и реализоваться как личность, а уже после этого вступать в брак.

По мнению Софии Евдокименко, саморазвитие – это самая главная цель в жизни. Именно это притягивает к ней интересных людей и делает отношения более здоровыми.

Напомним, София – это дочь предпринимателя Руслана Евдокименко. Он является единственным сыном, появившимся в браке Софии Ротару с народным артистом Украины Анатолием Евдокименко.

Ранее появилась информация о том, что между Софией Ротару и Аллой Пугачевой был конфликт. Якобы хуторянка препятствовала браку сына Руслана с дочерью Примадонны Кристиной Орбакайте.  

Анастасия ГОРЮНОВА

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