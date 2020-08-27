Близкие исполнили необычное последнее желание звезды "Теста на беременность"

Близкие исполнили необычное последнее желание звезды "Теста на беременность"
Сергей Куницкий. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Гибель актера стала настоящей трагедией для родных

Сергея Куницкого не стало 12 августа. Актер отдыхал в Краснодарском крае и внезапно скончался от сердечной недостаточности. Когда-то он говорил, что после смерти хочет быть кремирован, и родные исполнили эту последнюю просьбу.

Близкая подруга 35-летнего актера Ирина Безрукова рассказала, что прощание с Куницким "прошло трижды на бис". Уход талантливого молодого человека стал настоящим ударом для его семьи и серьезной утратой для коллег. Со знаменитостью прощались в Санкт-Петербурге, Москве, самые близкие вылетели в Темрюк, чтобы проводить актера к родным – в Одессу.

Звезду сериала "Тест на беременность" провожали аплодисментами. Куницкого очень любили зрители и коллеги по актерскому цеху, пишет StarHit.

"По желанию Сергея, он был кремирован и отпущен "плавать с дельфинами". Его прах был развеян над любимым им Черным морем", – рассказала Безрукова.


О смерти 35-летнего Сергея Куницкого стало известно на следующий день после его ухода. Грустным известием поделились коллеги из Московского губернского театра.

Ольга ФЕДОРОВА

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