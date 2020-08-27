Звезда фильма "Крымский мост" призналась, что страдает из-за зависти

Екатерина Шпица опубликовала очередной пост с размышлениями о жизни. Мудрые мысли звезда проиллюстрировала фотографией в весьма откровенном наряде насыщенного синего цвета. Разрезы платья оголили бедро знаменитости и подчеркнули грудь.

"Зависти порой не заткнуть глотку, а искреннее восхищение часто безмолвно", – написала актриса.

Шпица порассуждала на тему силы слова. Девушка посетовала, что люди часто лгут. Звезда фильма "Крымский мост" хотела бы, чтобы люди говорили только правду и избавились от чувства зависти.

Фанаты оценили и смелый наряд актрисы, и ее мудрые мысли.

"Выглядите как школьница, рассуждаете как убеленная сединами женщина", "Очень умная и мудрая девочка Катя, несмотря на возраст. Всегда приятно читать ее, такие познавательные посты", "Мудрые слова! Пусть Бог охраняет Вас от плохих помыслов людей!", – написали комментаторы.

До этого Екатерина Шпица в купальнике жаловалась на подростковую субтильность.