До недавнего времени отношения между ними были крайне напряженными

Дана Борисова на своей инстаграм-странице поделилась праздничным фото с дочерью. Телеведущая рассказала, что Полина отмечает свой 13-тый день рождения, и обратилась к ней с теплыми пожеланиями.

"Моя любимая доченька, мой ангел" – такими словами начала свое поздравление телезвезда.

Дана Борисова пожелала Полине расти здоровой, а также радовать своих родителей новыми победами. Также телеведущая отметила, что она изо всех сил старалась быть хорошей матерью.

Поклонники Борисовой охотно присоединились к поздравлениям. Комментаторы осыпали Полину комплиментами и пожеланиями.

Мама с дочкой решили отметить День Рождения в ресторане. Они выбрали заведение в столичном ТРЦ.

Напомним, Полина появилась в браке Даны Борисовой и Максима Аксенова. После того, как в 2017 году стало известно о зависимости телеведущей, девочка наотрез отказалась общаться с матерью. Бывшему супругу звезды даже пришлось забирать дочь при помощи полиции, передает портал "Вокруг ТВ".

Долгое время Полина не выходила на контакт со звездной матерью. Но в этом году их отношения начали налаживаться.

Ранее появилась информация о том, что Дану Борисову раскритиковали из-за лишнего веса. Некоторые пользователи Сети не смогли оставить без внимания несовершенства тела телезвезды.