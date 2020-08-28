Главный блогер по фигурному катанию неприятно удивлена поведением актрисы

Недавно Лиза Арзамасова впервые выложила видео, на которое попала рука, как считают СМИ и фанаты, ее возлюбленного Ильи Авербуха. По мнению Елены Родиной, такое внезапное "разоблачение" может говорить об одном: девушка не уверена в себе и пытается заявить о своих правах на прославленного тренера.

"Мне кажется, Лиза таким образом "метит" территорию", – уверена ведущий аналитик российского фигурного катания.

Родина считает, что в таком поведении явно заметна фальшь. Ее удивило, что звезда "Папиных дочек" постоянно говорила о том, что не станет делать личную жизнь достоянием общественности, а тут вдруг "невзначай" выкладывает руку своего возлюбленного, пишет сайт "Комсомольская правда".

Блогер добавила: если человек действительно хочет скрыть свои отношения, таких "проколов" с фотографиями никогда не допустит. Одним словом, если мужская рука попала в кадр, значит, ее намерено хотели "засветить".

Ранее "Утро.ру" делилось интимными подробностями романа Арзамасовой и Авербуха. По слухам, у знаменитостей до сих пор не было близости.