По слухам, у знаменитостей до сих пор не было близости

Лиза Арзамасова уже живет со своим возлюбленным Ильей Авербухом, однако их отношения только платонические. Об этом пишут СМИ.

По слухам, мама актрисы строго наказала дочери блюсти честь до свадьбы. По мнению родительницы, любовным утехам можно предаваться только после официального замужества.

Звезда "Папиных дочек" прислушалась к наставлениям матери и до сих пор еще девушка. Напомним, 17 марта ей исполнилось 25 лет.

Так что, несмотря на бурный роман и взаимное влечение, до интима у влюбленных пока не дошло. Подробностями личной жизни звезд с "Экспресс-газетой" поделился "очень известный человек из ближайшего окружения Ильи Изяславича".

Ранее "Утро.ру" рассказывало о слухах вокруг скорой свадьбы двух знаменитостей. Так, недавно Лиза Арзамасова похвасталась дорогим перстнем на безымянном пальце. В Сети тут же предположили, что Илья Авербух сделал предложение любимой.

При этом сам тренер наотрез отказался комментировать сообщение о скорой женитьбе. Услышав соответствующий вопрос журналистов, он воскликнул: "О, господи!" и бросил трубку. Говорить о замужестве дочери не захотела и мама молодой актрисы.