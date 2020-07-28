Психанул: Авербух бросил трубку после вопросов о помолвке с Арзамасовой

Психанул: Авербух бросил трубку после вопросов о помолвке с Арзамасовой
Лиза Арзамасова. Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Андрей Никеричев
На днях у звезды "Папиных дочек" заметили роскошное кольцо на безымянном пальце

С каждым днем роман Елизаветы Арзамасовой и Ильи Авербуха обрастает новыми слухами. На этот раз поклонники звездной пары решили, что свадьба не за горами, поскольку на безымянном пальце актрисы появилось кольцо, которое очень похоже на обручальное.

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Публикация от Лиза Арзамасова (@liza_arzamasova)

Журналисты сразу же стали звонить родственникам Арзамасовой, чтобы поскорее узнать подробности. Однако мама Елизаветы не пожелала разговаривать с репортерами и оставила предположения СМИ о скором бракосочетании без комментариев. Об этом сообщает портал "Телепрограмма.про".

"У меня нет желания и времени с вами разговаривать", – сказала мама артистки и бросила трубку.  

Не пошел на контакт и сам Илья Авербух. Фигурист и постановщик ледовых шоу лишь воскликнул "О, Господи!" и поспешил отключить телефон. 

Напомним, что вчера Лиза Арзамасова выходила в прямой эфир в "Инстраграм". Она похвасталась дорогим перстнем. Поклонники сразу же предположили, что это  украшение девушке подарил ее возлюбленный Илья Авербух в честь помолвки. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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