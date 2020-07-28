На днях у звезды "Папиных дочек" заметили роскошное кольцо на безымянном пальце

С каждым днем роман Елизаветы Арзамасовой и Ильи Авербуха обрастает новыми слухами. На этот раз поклонники звездной пары решили, что свадьба не за горами, поскольку на безымянном пальце актрисы появилось кольцо, которое очень похоже на обручальное.

Журналисты сразу же стали звонить родственникам Арзамасовой, чтобы поскорее узнать подробности. Однако мама Елизаветы не пожелала разговаривать с репортерами и оставила предположения СМИ о скором бракосочетании без комментариев. Об этом сообщает портал "Телепрограмма.про".

"У меня нет желания и времени с вами разговаривать", – сказала мама артистки и бросила трубку.

Не пошел на контакт и сам Илья Авербух. Фигурист и постановщик ледовых шоу лишь воскликнул "О, Господи!" и поспешил отключить телефон.

Напомним, что вчера Лиза Арзамасова выходила в прямой эфир в "Инстраграм". Она похвасталась дорогим перстнем. Поклонники сразу же предположили, что это украшение девушке подарил ее возлюбленный Илья Авербух в честь помолвки.