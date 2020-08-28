Дело касается выплаты алиментов для дочери Бари

Недавно стало известно, что сын продюсера Бари Каримовича собирается разводиться. Супруга Алибасова-младшего Виолетта Гришина запросила у мужа алименты в размере 1 млн рублей. Однако тот отказался, предложив намного меньшую сумму.

В интервью журналу StarHit Виолетта Гришина рассказала, что супруг всегда уклонялся от ответственности. Бари Алибасов-младший отказывался подписывать документы, которые были необходимы после рождения дочери. Также он не поддерживал семью материально.

Жена Алибасова добавила, что муж начал интересоваться ребенком только в последнее время. По словам Виолетты Гришиной, Бари Бариевич извинился за все, и супруги решили поддерживать нормальные отношения. Но развод сын скандального продюсера давать отказался.

Также Алибасов-младший отказался выплачивать алименты в размере 1 млн рублей. Все, что он предложил, – это 12 тыс. руб. в месяц. По словам Виолетты, супруг зарабатывает хорошие деньги, поэтому для него названная ею сумма не проблема.

Однако пойти на компромисс супругам так и не удалось. Известно, что суд подал запрос на справку о финансовом состоянии Алибасова-младшего. После этого станет известен точный размер алиментов.

Сама Виолетта Гришина настроена решительно. Девушка сказала, что лишит мужа родительских прав, если он и дальше не будет выплачивать деньги на дочь.

Напомним, брак между Алибасовым-младшим и Гришиной состоялся в 2018 году. Однако их семейная жизнь не заладилась. Как рассказала сама Виолетта, Бари поднимал на нее руку, а также не раз изменял.

Ранее стало известно о том, что дочка Лидии Федосеевой-Шукшиной прошлась по Алибасову-младшему. Это произошло на фоне скандала между ее матерью и известным продюсером.