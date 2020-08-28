Не пережила потерю дочери: мать Вербер умерла через год после нее

Не пережила потерю дочери: мать Вербер умерла через год после нее
Алла Вербер. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
О трагедии сообщила дочь фешн-директора ЦУМа

В семье Вербер очередное несчастье. Со смерти популярной бизнесвумен прошел всего год. Сегодня стало известно, что из жизни ушла ее мать Татьяна Абрамовна.

О печальном событии сообщила дочь Аллы Вербер Екатерина. Наследница рассказала, что ее любимая бабушка умерла ровно через год после матери. Женщины не стало 14 августа – именно в этот день в прошлом году хоронили фешн-директора ЦУМа.

"Ты всегда в наших сердцах, бабушка, в сердцах нашей семьи и всех детей", - написала в прощальном послании Екатерина.


Вербер-младшая призналась, что страдает из-за того, что не смогла проводить родственницу в последний путь. Причиной тому стали ограничения, введенные из-за мировой эпидемии коронавирусной инфекции.

Наследница бизнесвумен рассказала, что на долю ее бабушки выпало немало испытаний. Татьяна Абрамовна пережила блокаду Ленинграда и рано лишилась мужа. А потеря дочери стала для нее настоящим ударом.

Поклонники выразили свои соболезнования в комментариях под постом. Знаменитости, которые хорошо знали семью Вербер, пожелали дочери Аллы сил. Вместе с Екатериной скорбят певица Ольга Орлова, дизайнер Игорь Гуляев и другие известные люди.

Напомним, Алла Вербер скончалась на 62-м году жизни. Причиной смерти фешн-директора ЦУМа стал инфаркт.

Ольга ФЕДОРОВА

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