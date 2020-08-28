Знаменитая телесваха пыталась защитить плитку на своем участке

Роза Сябитова вновь попала в неприятную историю из-за строителей. На этот раз звезде едва не испортили плитку около забора, и, чтобы защитить покрытие от трещин, она бросилась под колеса грузовика. Видео телеведущая опубликовала в соцсетях.

Коллега Ларисы Гузеевой рассказала, что часть территории на своем подмосковном участке выложила плиткой, не огораживая забором. Соседи Сябитовой уже два месяца делают ремонт, и из-за узкой дороги между домами грузовые машины то и дело наезжают на владения звезды.

Ведущая "Давай поженимся!" заявила: повторно делать ремонт она не намерена, поэтому кинулась под колеса грузовика, как только тот, не сумев развернуться, задел ее плитку.

"Дави меня! – крикнула она, преградив путь машине. На моей территории он меня давит!"

После чего из автомобиля вышел водитель и сделал замечание телесвахе, пока та отстаивала свои права. Несколько роликов телеведущая опубликовала в инстаграм-историях.

Это не первая неприятная история, приключившаяся на подмосковном участке звезды. Недавно Сябитова рассказала, как при установке забора строители "подарили" ее пять соток земли соседям.