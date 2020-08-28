Муж Ковальчук раскрыл секрет популярности "натурального блондина"

Николай Басков и Алексей Чумаков оказались родственниками. Экс-участник "Народного артиста" открыл подписчикам часть своей биографии, рассказав о том, как звезды поделили наследство прадедушки.

Муж Юлии Ковальчук опубликовал в "Инстаграм" кадр с "золотым голосом России" и поспешил объяснить подписчикам, почему он сделал такой выбор. Чумаков рассказал, что на вручение премии, где и была сделана фотография, они с Басковым пришли не вместе, несмотря на родственные связи.

Дело в том, что артисты оказались троюродными братьями. В наследство от прадедушки, продолжил рассказ Чумаков, звездам достался лишь ремень. Кожу забрал певец и впоследствии сделал из нее пиджак, а золотая бляха в форме чаши досталась Баскову. По словам Чумакова, когда "натуральный блондин" разбогател, именно этой бляхе он и посвятил песню "Золотая чаша", которая позже его прославила.

Впрочем, история о "тайном родстве" знаменитостей оказалась всего лишь шуткой, что тут же поняли подписчики. В Сети оценили чувство юмора Чумакова и поздравили его с победой в конкурсе:

"История про биографию смешная", "Я пошла покупать вашу книгу после этого душещипательного рассказа", "Вашему таланту и чувству юмора можно позавидовать".

Ранее Николай Басков поделился роликом, на котором он оказался в окружении нескольких молодых блондинок.