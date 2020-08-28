Актер рассказал, что часто беседовал со своим коллегой во время съемок "Брата-2" в США

Народный артист России Виктор Сухоруков поделился откровениями о своей дружбе с покойным актером Сергеем Бодровым-младшим, жизнь которого трагически оборвалась в 2002 году. Он рассказал, однажды тот признался ему в желании стать режиссером.

Сухоруков рассказал, что во время съемок "Брата-2", которые проходили в Соединенных Штатах, некоторое время жил в апартаментах вместе с Бодровым-младшим и довольно часто разговаривал с ним на самые разные темы. Однажды последний признался в своем желании опробовать себя в режиссуре.

"Говорил: если позову пойдешь сниматься? Я отвечал ему: ты только позови, и я приду. Однако он не звал, и я часто на это обижался", - рассказал Сухоруков.

Артист добавил, что Бодров не понимал его обид и отвечал, что таким великим актерам не место в его дебютных работах. При этом Сухоруков понимал: в Сергее зарождался уникальный режиссер.

"И он знал цену деньгам, славе и популярности. И тем был ценен как человек – осознавал все "медные трубы" и постоянно прокладывал свой путь со всем усердием", – добавил Сухоруков на ЮТуб-канале "Кино ТВ".

Не так давно первая возлюбленная Сергея Бодрова-младшего Ирина Васенина рассказала об своих отношениях со знаменитостью. С девушкой будущий актер учился вместе в университете. Тогда у студентов и вспыхнули чувства.