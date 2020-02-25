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Вскрылись подробности первого романа Бодрова

Вскрылись подробности первого романа Бодрова
Кадр из фильма "Брат-2" (2000)
С девушкой звезда фильма "Брат" познакомилась в МГУ

Первая возлюбленная Сергея Бодрова-младшего рассказала об их отношениях. С Ириной Васениной будущий актер учился вместе в университете. Тогда у студентов и вспыхнули чувства.

Позже девушка Бодрова уехала в Америку, а сам он – в Италию. Встретившись после расставания, они приняли решение разойтись. Однако о первой любви Васенина до сих пор вспоминает с теплотой.

"В Сереже подкупало многое. Он был невероятно обаятелен, эрудирован, с большим уважением относился к женщинам", - цитирует Ирину Teleprogramma.pro.

Она также добавила, что в те годы Бодров-младший был совсем не готов к семье. Уже позже актер женится, и у них с супругой родятся двое детей. В браке звезда фильма "Брат" проведет всего 5 лет. Сергей Бодров считается без вести пропавшим после схода лавины в Кармадонском ущелье в 2002 году.

Дарья ПЕТРОВА

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