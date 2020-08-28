На отдыхе актриса предстала в кадре после плавания

В Сети появилась неожиданная фотография Татьяны Кравченко, сыгравшей роль Валентины Будько в популярном сериале "Сваты". Артистка сделала селфи на отдыхе, причем позировала 66-летняя звезда в купальнике. Снимком поделился фан-аккаунт актрисы в "Инстаграм".

Татьяна Кравченко снялась на фоне водоема – судя по кадру, озера или реки. Лицо народной артистки покрыто каплями, а мокрые волосы убраны назад. Скорее всего звезда "Сватов" сделала портретное фото сразу после купания.

Поклонники пожелали актрисе отличного отдыха, отметив ее естественную красоту и искреннее выражение лица:

"Настоящая женщина", "Такое доброе лицо, я непроизвольно заулыбалась в ответ", "Очень красивая. Настоящая без ботокса и всякой дряни", "Классная, искренняя, талантливая!"

Напомним, что сейчас продолжаются съемки седьмого сезона "Сватов". Сериал вышел на экраны 12 лет назад, с каждым сезоном обрастая все большим числом поклонников.

Недавно Татьяна Кравченко рассказала, что одна из главных героинь, роль которой играет Людмила Артемьева, в новом сезоне не появится. Возможной причиной отказа от съемок стали гонорары актрисы.