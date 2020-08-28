Бывшая супруга Павла Прилучного не особо заботится о том, как выглядит

Такое ощущение складывается при виде одежды, которую красавица-актриса выбирает как на каждый день, так и для торжественных выходов в свет. О модных промахах Агаты Муцениеце высказалась стилист Любовь Горшенина.

"Дизайнеры, стилисты, глянцевые журналы, да и все причастные к миру моды бьют тревогу. Уже несколько последних лет говорят о том, что люди перестают следить за модными тенденциями. Достаточно выйти на улицу и мы увидим сотни людей, одетых почти одинаково. Джинсы, майка, куртка, кроссовки... В общем, ничего особенного. На первый план в новой реальности выходит и понятие "Новой искренности". Именно этот тренд, на мой взгляд, транслирует Агата", – отметила она в беседе с "Утро.ру".

По мнению стилиста, Муцениеце не особо беспокоится о выборе одежды.

"Те же джинсы и майки, как и у всех остальных. Не думаю, что делает она это умышленно. Скорее такой подход говорит о том, что девушке вообще всё равно, ей это безразлично!"

Вероятно, Агата не стремится поразить публику невероятными образами потому, что у нее и так есть огромная армия поклонников, которые любят ее в любом виде. Тем более, сейчас она переживает тяжелое время после развода – и фанаты всячески стараются ее поддержать.

Тем не менее, положение обязывает – звезде стоит тщательнее продумывать образы для выходов в свет, считает стилист. Так, одно из появлений на красной дорожке вышло, по мнению Горшениной, не слишком удачным.

"Цвет изумрудный зелёный, наряд с маленьким лифом и отдельной длинной юбкой. Роскошный атлас падает глубокими складками. И всё бы ничего – но полоска голого живота сводит все усилия на нет. Рождается ассоциация, что это рабочий костюм для танца живота. Удивительно, но если бы отдельный лиф и юбка были целым платьем, такого эффекта бы не случилось!"

Другой выход – в маленьком черном платье – стилиста тоже разочаровал. Создается впечатление, что образ собрали "спустя рукава", отметила она.

"Наряд собран достаточно просто – маленькое чёрное платье. И придраться Не к чему и похвалить не за что. Опять же ощущение от этого – ну жутко не охота было "заморачиваться". Но Агата – не обычная женщина. Это для большинства из нас чёрное платье- палочка-выручалочка. А Агата – звезда! И ей требуется нечто большее", – уверена Любовь.

Впрочем, есть в коллекции нарядов Муцениеце и весьма удачные. Так, эксперт похвалила другое черное платье с эффектной драпировкой.

"Она несёт с достоинством свой звёздный статус. Это великолепный наряд с драпировкой на одном плече и открытыми ключицами. Фигура тонка и изящна, как у статуэтки танагра", - высказалась Горшенина.

К слову, после расставания с супругом Муцениеце удивила публику, решив ненадолго сменить имидж. В своем Инстаграм она выложила фото, где предстала в образе роковой дамы.