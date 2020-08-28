Актер, на счету которого больше ста фильмов, вынужден жить на пенсию

Актер Юрий Беляев, отметивший 28 августа свое 73-летие, не может похвастаться звездной карьерой: артист признается, что в кино его зовут редко, приходится довольствоваться второстепенными ролями.

Беляев уверен: все его неудачи – от скудной на яркие события жизни. За последние 20 лет у него не было никаких заметных ролей.

"О чем же говорить со мной? Да, есть какие-то проекты, но роли там небольшие. Живу на пенсию…Поэтому мое психическое состояние скорее плохое, чем хорошее", – признается знаменитость.

Актер добавил, что не понимает причин, по которым его не зовут сниматься. Не так давно он встретился с давним коллегой, имя которого не стал называть. Тот регулярно отыгрывает "мерзавцев и бандитов", при этом на десять лет моложе Беляева. И чувствует азарт, постоянно находясь в плотном рабочем графике – ролей у него хватает.

"А у меня нет", – сокрушается Беляев.

Сейчас у Юрия в жизни черная полоса. Однако есть на кого опереться – артиста поддерживает супруга, актриса Татьяна Абрамова. Она регулярно напоминает ему, что пора перестать прятаться в тени – нужно дать какое-нибудь интервью или посетить одно из мероприятий. Однако, считает расстроенный артист, "результата никакого", сообщает StarHit.ru.

Не так давно Абрамова рассказала, что ее младшему сыну поставили страшный диагноз – нейробластома. Это одна из самых агрессивных форм рака. В этот сложный период ее первый муж решил уйти из семьи.