Киевская пианистка, тем не менее, считает бывшего супруга главным мужчиной в своей жизни

Армен Джигарханян и Виталина Цымбалюк-Романовская расстались три года назад – их скандальный развод обсуждала вся страна. Блондинка до сих пор называет режиссера главным мужчиной в своей жизни, однако некоторые упрекают ее в корысти: якобы она вышла замуж по расчету. На самом же деле артист за несколько лет отношений не сделал возлюбленной ни одного подарка. Об этом рассказала сама звезда.

По словам Цымбалюк-Романовской, именно благодаря бывшему мужу она стала уверенной в себе женщиной, он "сделал из нее королеву". И дело не в деньгах: киевская пианистка заявила, что Джигарханян богатым никогда не был. Более того, за первые восемь лет отношений – до жизни вместе – "не видела от него ни подарка, ни даже цветочка", заверила бывшая жена.

Несмотря на развод, Цымбалюк-Романовская довольна своей личной жизнью на данный момент. По словам артистки, ее самая большая любовь уже состоялась, однако в будущем она мечтает о крепкой семье.

Артистка призналась в беседе с "Дни.ру", что за последние три года она ни с кем не встречалась, в том числе и с Прохором Шаляпиным. По словам Виталины, певец действительно ухаживал за ней, но интимной близости между звездами не было.

Ранее Цымбалюк-Романовская потребовала от Джигарханяна 1 млн руб. на оплату своего долга.