Известный актер умер в 42 года

Известный актер умер в 42 года
Чедвик Боузман. Фото: © AMPAS/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Причиной смерти стала продолжительная болезнь

Американский актер Чедвик Боузман скончался в возрасте 42 лет. Наибольшую известность артисту принесла роль Черной пантеры из киновселенной "Марвел".

Информация об уходе актера из жизни появилась на его официальной странице в "Твиттере".

"С невыносимой печалью печалью подтверждаем уход Чедвика Боузмана из жизни", – отмечается в сообщении.

В 2016 году у Чедвика был диагностирован рак прямой кишки третьей стадии. Впоследствии заболевание перешло в четвертую. На протяжении нескольких лет артист боролся с раком. Он скончался дома, в окружении родных.

Боузман известен по ролям в фильмах "Боги Египта", "Маршалл", "Пятеро одной крови" и "Мстители: Война бесконечности".

"Утро.ру" сообщало ранее, что в Канаде на 69-м году жизни скончался известный бродвейский актер Брент Карвер.


Егор МАЛКОВ

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