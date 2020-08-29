Курс рубля
- Что будет с курсом доллара после катастрофы в Бейруте: эксперты дали прогноз
- Доллар начал падать после трагедии в Бейруте
- Рубль падает: евро перескочил за 88 рублей
Американский актер Чедвик Боузман скончался в возрасте 42 лет. Наибольшую известность артисту принесла роль Черной пантеры из киновселенной "Марвел".
Информация об уходе актера из жизни появилась на его официальной странице в "Твиттере".
"С невыносимой печалью печалью подтверждаем уход Чедвика Боузмана из жизни", – отмечается в сообщении.
August 29, 2020
В 2016 году у Чедвика был диагностирован рак прямой кишки третьей стадии. Впоследствии заболевание перешло в четвертую. На протяжении нескольких лет артист боролся с раком. Он скончался дома, в окружении родных.
Боузман известен по ролям в фильмах "Боги Египта", "Маршалл", "Пятеро одной крови" и "Мстители: Война бесконечности".
"Утро.ру" сообщало ранее, что в Канаде на 69-м году жизни скончался известный бродвейский актер Брент Карвер.
Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены
Вина Москвы не доказана, однако Берлин уже пугает санкциями