В споре "Уральских пельменей" и бывшего директора из-за денег произошел новый поворот

В споре "Уральских пельменей" и бывшего директора из-за денег произошел новый поворот
Уральские пельмени. Фото: Pravda Komsomolskaya/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Нетиевский проиграл бывшим коллегам дело практически на один млн рублей

Звезды "Уральских пельменей" смогли отсудить у своего экс-директора Сергея Нетиевского 870 тыс. рублей. Кассационный суд Москвы подтвердил решение двух нижестоящих инстанций.

Не так давно актеры смогли выиграть очередной процесс у бывшего коллеги. Юмористы считают, что Нетиевский незаконно присвоил себе средства, полученные за концерт группы "Уральские пельмени" в 2009 году, когда команда дебютировала на СТС.

По словам нынешнего директора "Пельменей" Евгения Орлова, Нетиевский уже проиграл два суда – по итогам вынесенного решения он выложил около 5 млн рублей, которые уже оплатил. А в последний раз стороны судились за просмотры этого концерта на телевидении. Орлов заявил, что выиграть суд бывший директор не мог и в этот раз – Нетиевский то постоянно заявлял о пропаже документов, то находил их.

"Мы делаем вывод, что Нетиевский занимается оттягиванием всех негативных последствий, связанных с банкротством его юридических лиц "Фест Хенд Медиа" и "Идеи Фикс Медиа". У обеих этих компаний арестованы счета", – приводит слова Орлова сайт "Комсомольская правда".

Сам Нетиевский заявил, что Орлов пытается выдать "белое за черное", однако вся ответственность лежит на нем. Он рассказал, что не получил ничего за авторские труды в своем экс-коллективе. Осенью Нетиевский собирается отсудить у бывших коллег десятки миллионов рублей.

Ранее Орлов заявил, что бесконечные судебные разбирательства нужны бывшему главе проекта для пиара.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Выплата пенсий и новые прибавки: что изменится в жизни россиян в сентябре

Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены

В Германии заявили о серьезных последствиях отравления Навального для России

Вина Москвы не доказана, однако Берлин уже пугает санкциями

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

892 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей