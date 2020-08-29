Нетиевский проиграл бывшим коллегам дело практически на один млн рублей

Звезды "Уральских пельменей" смогли отсудить у своего экс-директора Сергея Нетиевского 870 тыс. рублей. Кассационный суд Москвы подтвердил решение двух нижестоящих инстанций.

Не так давно актеры смогли выиграть очередной процесс у бывшего коллеги. Юмористы считают, что Нетиевский незаконно присвоил себе средства, полученные за концерт группы "Уральские пельмени" в 2009 году, когда команда дебютировала на СТС.

По словам нынешнего директора "Пельменей" Евгения Орлова, Нетиевский уже проиграл два суда – по итогам вынесенного решения он выложил около 5 млн рублей, которые уже оплатил. А в последний раз стороны судились за просмотры этого концерта на телевидении. Орлов заявил, что выиграть суд бывший директор не мог и в этот раз – Нетиевский то постоянно заявлял о пропаже документов, то находил их.

"Мы делаем вывод, что Нетиевский занимается оттягиванием всех негативных последствий, связанных с банкротством его юридических лиц "Фест Хенд Медиа" и "Идеи Фикс Медиа". У обеих этих компаний арестованы счета", – приводит слова Орлова сайт "Комсомольская правда".

Сам Нетиевский заявил, что Орлов пытается выдать "белое за черное", однако вся ответственность лежит на нем. Он рассказал, что не получил ничего за авторские труды в своем экс-коллективе. Осенью Нетиевский собирается отсудить у бывших коллег десятки миллионов рублей.

Ранее Орлов заявил, что бесконечные судебные разбирательства нужны бывшему главе проекта для пиара.