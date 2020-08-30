Режиссер не сразу утвердил Яковлеву на главную роль

Фильм Петра Тодоровского "Интердевочка" наделал немало шума сразу после премьеры в 1989 году: народ штурмовал кассы кинотеатров, а сыгравшую "первую советскую проститутку" Елену Яковлеву заваливали письмами поклонники.

Изначально режиссер на главную роль Яковлеву брать не хотел: по мнению Тодоровского, проститутку должна играть актриса с формами. Однако вскоре он изменил свое мнение, кроме того, актриса уже появлялась в амплуа представительниц древнейшей профессии на сцене театра.

"Проблему" с фигурой Яковлевой решили просто – под платье "интердевочки" подкладывали поролон. Во время же постельных сцен, как вспоминала жена Тодоровского Мира Григорьевна, лицо актрисы смазывали глицерином, чтобы имитировать пот, передает "Аргументы и факты".

С трудностями Яковлева столкнулась в Швеции, где снимали вторую часть фильма. Звезды покорило разнообразие в европейских магазинах, особенно в парфюмерных. Как пишет "Собеседник" иногда актриса собирала бесплатные пробники духов. При этом за ней постоянно следил сотрудник КГБ, чтобы кинозвезда "не позволила себе лишнего".

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