Шпица забралась на качели в полупрозрачном платье

Шпица забралась на качели в полупрозрачном платье
Екатерина Шпица. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актриса снялась на морском побережье

Екатерина Шпица поделилась новым кадром со своей фотосессии. Звезда "Крымского моста" предстала в кремовом платье из полупрозрачной ткани с открытым лифом. Снимок актриса опубликовала в "Инстаграм".

Шпица позировала, стоя на качелях и обхватив руками цепи, на которых держалась конструкция. Волосы актрисы развевал морской ветер – за ее спиной виднеется водная гладь.

В описании к публикации артистка призналась, что семья – ее главный внутренних сил. Накануне Шпица вернулась домой с очередных съемок: вероятно, именно разлука с родными вдохновила ее на такой пост.

В комментариях восхитились красотой Екатерины, отметив, что даже в платье с глубоким декольте ей удается выглядеть нежно и скромно:

"Неземной красоты девушка, ты так мило, нежно и просто очаровательно выглядишь!", "Нимфа вышла на охоту", "Даже в таком откровенном наряде у Катюши скромный целомудренный образ", "Афродита".

Ранее Екатерина Шпица показала фото в платье с экстремальным разрезом.

Карина СИРАЗОВА

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