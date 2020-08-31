Примадонна прокомментировала в соцсети новый снимок своей давней конкурентки

Артистка София Ротару опубликовала в своем "Инстаграм" подборку фотографий, сделанных в юбилей ее сына Руслана, которому 24 августа исполнилось 50 лет. Впрочем, звезда не забыла о себе, успев попозировать на празднике для верных поклонников, готовых щедро осыпать ее комплиментами.

К поздравлениям и посхвалам присоединилась и Алла Пугачева. Она отметила прекрасную внешность своей давней коллеги по эстраде.

"Красотка", – написала Примадонна.

Ротару отметила свой день рождения тоже сравнительно недавно: 7 августа знаменитости исполнилось 73 года. Но это не единственный повод для того, чтобы устроить праздничный вечер в семейном кругу – звезда не могла не поздравить своего сына.

София Михайловна решила выбрать платье со свободным кроем, украшенное узорами. Обошлась без яркого макияжа, выгодно подчеркнув свою природную красоту. Многие поклонники уверены: исполнительница выглядит ничуть не хуже, чем во время своей молодости, и способна заткнуть за пояс не одну юную певицу.

Ранее внучка Ротару София Евдокименко решила приоткрыть завесу своей личной жизни, рассказав в беседе со СМИ о том, что ее сердце уже занято.