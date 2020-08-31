"Полюбил и поверил": Исхаков о браке с Гагариной

"Полюбил и поверил": Исхаков о браке с Гагариной
Дмитрий Исхаков и Полина Гагарина. Фото: www.globallookpress.com
Бывший муж певицы больше не намерен появляться в ЗАГСе

Фотограф Дмитрий Исхаков, оказавшийся в центре внимания СМИ после развода со звездной супругой Полиной Гагариной, решил не таить в себе накопленное. Он высказался в своем микроблоге на тему брака, в который, как пишет сам, никогда не верил.

Однако злую шутку сыграли с Дмитрием чувства: когда есть любовь, есть и вера. Впрочем, Исхаков ни о чем не собирается жалеть и даже чувствует к своей бывшей супруге благодарность за пройденный путь. Но на самом браке 42-летний фотограф, похоже, собирается поставить черный крест.

"Я никогда не верил в брак. Потом полюбил и поверил. Я не знаю практически ни одной счастливой пары, прожившей вместе достаточно долго", – написал Дмитрий.

Он задался вопросом: быть может, брак является "привычкой" или "инерцией"? Впрочем, на отношение Исхакова к близким пережитое никак не повлияло: мужчина знает, что семья, которую он так любит, важнее и дороже всего на свете.

В "Инстаграм" фотограф нередко публикует снимки с сыном Полины – Андреем Кисловым, с которым давно наладил хорошие отношения. Однако экс-супруг исполнительницы до сих пор тверд в своей категоричности по поводу создания новой семьи, а поклонники пытаются вселить в Дмитрия новую надежду.

Не так давно фотограф написал в соцсети о том, что стал теперь "героем желтых хроник", прокомментировав заявления в СМИ о своем появлении на людях вместе с молодой девушкой и ребенком.

Егор МАЛКОВ

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