Появились редкие фото повзрослевшего сына Заворотнюк

Появились редкие фото повзрослевшего сына Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк. Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/www.globallookpress.com
Наследник актрисы возмужал и стал выглядеть брутально

Дети Анастасии Заворотнюк от второго брака – с Дмитрием Стрюковым – стали совсем взрослыми. И если дочь Анна часто публикует свои снимки и делится деталями своей жизни в "Инстаграм", то Майкл практически не выходит на связь с подписчиками. Недавно 20-летний сын звезды "Моей прекрасной няни" показал три свежих кадра и тут же очаровал поклонниц.

На фотографиях молодой человек предстал в полностью черном наряде и солнцезащитных очках. В руках у наследника Заворотнюк – гитара, о которую он оперся на первом снимке. Затем сын актрисы показал себя и без очков, с собранными в хвост волосами.

"Очень красивый", "Не ну это краш конечно", "Недалеко то время, когда будешь давать концерты",

прокомментировали новые фото Майкла подписчики (орфография и пунктуация сохранены). В соцсети также отметили, что молодой человек возмужал и стал выглядеть брутально.

Сын изучает право в МГИМО, но мечтает о карьере актера, рассказывала сама звезда "Моей прекрасной няни" весной прошлого года. Десять лет назад он сыграл свою первую роль в фильме "Мамы". Чем занимается наследник артистки сейчас, точно сказать пока нельзя.

Тем временем в Сети продолжают обсуждать состояние Анастасии Заворотнюк, слухи о болезни которой появились год назад. Действительно ли актриса возвращается на экраны – в материале "Утро.ру".

Карина СИРАЗОВА

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