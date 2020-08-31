Из-за чего принцесса Диана рассорилась с подругой

Из-за чего принцесса Диана рассорилась с подругой
Принцесса Диана. Фото: Arnie Sachs/Consolidated/www.globallookpress.com
Праздник в королевской семье обернулся скандалом

Ровно 23 года назад не стало леди Дианы, "королевы людских сердец" и матери двух принцев – Уильяма и Гарри. Младший сын наследника британского престола, который полгода назад сложил с себя королевские обязанности, оказывался в центре скандалов с самого детства. О конфликте принцессы Дианы с дочерью Елизаветы II – в материале "Утро.ру".

Принц Гарри родился в сентябре 1984 году, а спустя несколько месяцев состоялись крестины мальчика. Однако принцесса Анна мероприятие не посетила – торжество переросло в конфликт между ней и Дианой.

Оказывается, сестра принца Уэльского дружила с его женой и надеялась, что крестной маленького Гарри будет именно она. Супруги же доверили эту миссию принцу Эндрю – младшему брату Анны и Чарльза, что очень обидело подругу Дианы, передает The Mirror.

Напомним, леди Диана разбилась в автокатастрофе в Париже 31 августа 1997 года. На тот момент Гарри было 12 лет.

Отношения между братьями Уильямом и Гарри непростые, однако несколько дней назад они выступили с совместным заявлением. К 60-летию со дня рождения их матери в Лондоне установят памятник  принцессе Диане, пишет BBC.

Ранее в СМИ появились слухи о том, что принцессу Диану погубила редкая травма. Судебно-медицинский эксперт, который участвовал в расследовании обстоятельств ее смерти, предположил, что роковую роль сыграл небольшой разрыв вены, который медики вовремя не заметили.   

Карина СИРАЗОВА

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