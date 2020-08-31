Добрынин попал в ДТП

Добрынин попал в ДТП
Никита Добрынин. Фото: instagram.com/nikitadobrynin/
У его жены сломан нос

Украинский ведущий, главный герой телешоу "Холостяк" Никита Добрынин попал в ДТП по дороге в Киев. Об этом рассказала его супруга Дарья Квиткова.

Девушка сообщила, что по дороге домой сидела на водительском кресле. В этот момент в них врезалась другая машина. Дарья ударилась лицом об автомобильную торпеду и сломала себе нос.

"У меня только перелом носа, но не страшно. Главное, что мы все живы", – написала супруга ведущего в своих инстаграм-историях.

Она добавила, что виновник происшествия не заметил движущийся впереди внедорожник, в котором они находились. Сам Добрынин не пострадал.

Тем не менее супруги смогли доехать до Киева. Теперь Дарья вынуждена обратиться к медикам – травма носа привела к смещению костей, отек перешел на другую часть лица, образовавшись под глазом.

"Утро.ру" сообщало ранее, что певица Асель Кадырбекова впала в кому после жуткой аварии в Бишкеке. Она поступила в тяжелом состоянии, о чем рассказал руководитель Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии Сабырбек Жумабеков.

Егор МАЛКОВ

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