Увешанная украшениями Собчак взбесила россиян

Увешанная украшениями Собчак взбесила россиян
Ксения Собчак. Фото: Anton Belitsky/Global Look Press/www.globallookpress.com
Причиной стало хвастовство телеведущей

Ксения Собчак в своем инстаграм-аккаунте поделилась с подписчиками личным видео. На нем скандально известная телеведущая хвастается многочисленными украшениями, надетыми на руки.

Однако не это послужило поводом для нападок на журналистку. Некоторых пользователей Сети задела фраза экс-звезды "Дома-2", написанная под видео.

"Хорошего вам, блестящего понедельника", – пожелала Ксения своим поклонникам.

Некоторые комментаторы уловили в этом негативный посыл. Мол, у Собчак много денег, поэтому для нее каждый день – это шикарный праздник. А простые россияне вынуждены целыми днями трудиться , чтобы получить хоть копейку и обеспечить семью.

"Да какой там блестящий… У меня каждый день одинаковый. Работа, дом, одиночество... ещё и денег вечно нет ((( надоело", – пожаловался один из пользователей соцсети (орфография и пунктуация сохранены).

По мнению подписчиков, телеведущая попросту не учитывает реалии жизни простого народа.

Ранее появилась информация о том, что Ксения Собчак в очередной раз возглавила рейтинг звезд, имеющих самый большой доход в "Истаграм". На рекламе телеведущая смогла заработать около $1,48 миллиона, обогнав Полину Гагарину и Иду Галич.

Анастасия ГОРЮНОВА

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