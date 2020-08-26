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Ксения Собчак второй год подряд занимает первое место в рейтинге российских публичных персон, больше всего заработавших в соцсети. За этот год светская львица запустила телешоу на Первом канале и нарастила аудиторию. Звезда активно рекламирует косметику, технику, автомобили и многое другое.
На рекламном поприще ей удалось неплохо обогатиться – за год только на "Инстаграм" Собчак заработала $1,48 миллиона. На втором месте, по версии Forbes, певица Полина Гагарина. Звезда, недавно разорвавшая отношения с мужем – фотографом Дмитрием Исхаковым, – получила с рекламы $0,89 миллиона.
В прошлом году третье место занимала поющая телеведущая Ольга Бузова. Однако в этот раз ее сместила блогер Ида Галич, заработавшая $0,85 миллиона.
Далее идет Ксения Бородина – ее аудитория составляет 15,4 миллиона подписчиков. С такими охватами телеведущая за год обогатилась на $0,77 миллиона.
Затем с небольшим отставанием следуют блогеры Алина Левда, Настя Ивлеева и Валерия Чекалина.
Оскандалившаяся на теме домашнего насилия Регина Тодоренко рухнула со второй строчки на восьмую. За год она заработала $0,6 миллиона. Чуть меньше денег удалось получить с рекламодателей певице Елене Темниковой.
Десятку рейтинга замкнул боец смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов. С охватом в 21,2 миллиона подписчиков он заработал немногим меньше Темниковой.
Ранее "Утро.ру" делилось подробной информацией о богатствах Ксении Собчак. Предприимчивая телеведущая имеет несколько источников доходов. Два года назад она также входила в рейтинг самых высокооплачиваемых российских знаменитостей.
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