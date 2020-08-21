Журналистка задекларировала несколько квартир с жилым домом

Телеведущая Ксения Собчак заработала более 185 млн руб. за прошлый год, обогнав своего супруга – театрального режиссера Константина Богомолова.

Стоит отметить, что ее заработок за прошлый год превышает доходы супруга, который является художественным руководителем Театра на Малой Бронной, почти в десятикратном размере.

Сам режиссер задекларировал 19 млн рублей. В его собственности имеются две квартиры площадью по 80 кв. м каждая. Одна из них находится в совместном владении с супругой, о чем свидетельствуют данные о доходах руководителей учреждений, подведомственных департаменту культуры Москвы.

У Собчак в собственности числятся три земельных участка общей площадью примерно по 3 тыс. кв. м, дом на 482 квадрата, три квартиры более чем на 600 кв. м и автомобиль "Бентли Континенталь GT Speed", пишет "Свободная пресса".

Все задекларированное имущество обоих супругов находится в России.

Ранее сообщалось, что Ксения Собчак вошла в пятерку самых богатых россиян младше 40 лет. Телеведущая переместилась с 12-го места на 5-е благодаря выросшему в четыре раза доходу. За год жена Константина Богомолова заработала $4,4 миллиона. А до этого журналистам удалось выяснить, что режиссер получает в девять раз меньше, чем его супруга.

На днях журналистка поделилась новой фотографией в соцсетях. Телеведущая заявила, что собирается на премьеру спектакля к супругу. В шутку она написала, что ей тревожно от того, что вокруг мужа красивые и молодые актрисы.