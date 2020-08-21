Зарабатывает больше мужа: раскрыты данные о доходах Собчак

Зарабатывает больше мужа: раскрыты данные о доходах Собчак
Ксения Собчак. Фото: Anton Belitsky/Russian Look/www.globallookpress.com
Журналистка задекларировала несколько квартир с жилым домом

Телеведущая Ксения Собчак заработала более 185 млн руб. за прошлый год, обогнав своего супруга – театрального режиссера Константина Богомолова.

Стоит отметить, что ее заработок за прошлый год превышает доходы супруга, который является художественным руководителем Театра на Малой Бронной, почти в десятикратном размере.

Сам режиссер задекларировал 19 млн рублей. В его собственности имеются две квартиры площадью по 80 кв. м каждая. Одна из них находится в совместном владении с супругой, о чем свидетельствуют данные о доходах руководителей учреждений, подведомственных департаменту культуры Москвы.

У Собчак в собственности числятся три земельных участка общей площадью примерно по 3 тыс. кв. м, дом на 482 квадрата, три квартиры более чем на 600 кв. м и автомобиль "Бентли Континенталь GT Speed", пишет "Свободная пресса".

Все задекларированное имущество обоих супругов находится в России.

Ранее сообщалось, что Ксения Собчак вошла в пятерку самых богатых россиян младше 40 лет. Телеведущая переместилась с 12-го места на 5-е благодаря выросшему в четыре раза доходу. За год жена Константина Богомолова заработала $4,4 миллиона. А до этого журналистам удалось выяснить, что режиссер получает в девять раз меньше, чем его супруга.

На днях журналистка поделилась новой фотографией в соцсетях. Телеведущая заявила, что собирается на премьеру спектакля к супругу. В шутку она написала, что ей тревожно от того, что вокруг мужа красивые и молодые актрисы.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

Противники "Северного потока - 2" в Германии подыгрывают США

Шанс навредить России для некоторых немцев важнее собственных интересов

Эксперт: Лукашенко оказался сильнее Горбачева времен 1991 года

Белорусский лидер не согласился на роль исторического карлика и не испугался массовых протестов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей