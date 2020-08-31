Артист до сих пор не может простить звезду "Экипажа"

Станислав Садальский поделился наболевшим. Оказалось, он и известный советский актер Леонид Филатов были соседями. Артист помог своему коллеге выбить жилье попросторнее, однако тот не посчитал нужным отблагодарить приятеля.

Дело было так. Актеры жили в одном доме на Библиотечной улице, у каждого было по небольшой однокомнатной квартире. Садальский решил, что ему как знаменитости пристало жить поближе к центру. Для того чтобы улучшить свои жилищные условия, он отправился "на поклон" в мэрию.

По словам артиста, в то время обзавестись жилыми метрами можно было по трем ценам. На каждую квартиру устанавливалась минимальная стоимость, вторая цена была чуть подороже, а третья – коммерческая, самая высокая. Садальскому удалось выпросить себе жилище по первой, минимальной стоимости. За квартиру артист заплатил всего 20 млн руб. – тогда это были небольшие деньги.

Свою старую квартиру он сдал в аренду. Станислав недоумевал, почему его сосед – известный советский актер – не поступит так же. Филатов признался, что ему неудобно выпрашивать для себя особые условия. Решительный Садальский вознамерился помочь и пошел вместе с приятелем в мэрию. Там он устроил настоящий концерт. Садальский пел дифирамбы таланту Филатова, а в конце и вовсе бухнулся на колени перед высокопоставленным госслужащим, который мог помочь в решении вопроса.

Представление впечатлило заместителя мэра. Так Филатов стал обладателем просторной квартиры по символической цене. Однако своего благодетеля он почему-то не стал звать на новоселье, а вместо этого пригласил многих высокопоставленных чиновников, чем сильно расстроил друга. До сих пор Садальский считает это личным предательством.

"Я очень обижен на Леню", – заявил Станислав в видеоролике, который он выложил на своем ютуб-канале.

Напомним, Леонид Филатов скончался в 2003 году. Он запомнился зрителям своими ролями в фильмах "Экипаж", "Забытая мелодия для флейты", "Сказ про Федота-стрельца" и других.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как Станислав Садальский вышел из себя после смерти народного артиста.